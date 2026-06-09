NVIDIA供應商勝宏科技董事長疑出軌　升降機吻環球華裔小姐致市值大跌

輝達（NVIDIA）核心供應商、內地PCB勝宏科技創辦人兼董事長陳濤近日涉及桃色糾紛。6月6日網上流傳一段去年4月的升降機閉路電視影片，陳濤涉嫌婚外情，與環球華裔小姐華南總冠軍的宋珍珍激吻。受到桃色醜聞衝擊，昨日勝宏科技A股、港股同步暴跌，公司市值一日內蒸發超過200億元人民幣。
因憂鬱症入院 被男方封鎖
這段影片曝光後，抖音主播「珍珍Janice」、曾獲環球華裔小姐華南總冠軍的宋珍珍隨後實名爆料，聲稱自己與陳濤存在感情糾紛，指控對方「騙她生小孩」。她公開二人多張對話截圖、視訊畫面佐證。宋珍珍在直播中崩潰爆料，「陪他從300億做到3000億，他總共只給我幾十萬」。她坦言因憂鬱症住院後，隨即遭到陳濤封鎖斷絕聯絡。
54歲的陳濤身為勝宏科技實際控制人與法定代表人，今年農曆年期間，輝達行政總裁黃仁勳在台北舉辦「兆元宴」飯局，陳濤當時是全場「唯一的內地企業代表」。
受醜聞影響股價，勝宏科技官方聲明回應，強調網傳影片內容純屬董事長個人私事，與公司的生產經營、內部控制及重大資訊揭露完全無關，亦不涉及公司治理、內部控制或任何應披露的重大訊息。勝宏科技進一步補充，該等事項不會對公司的日常經營造成任何影響。
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突发：胜宏科技董事长陈涛社死？被一位叫宋珍珍女孩揭发，借口生娃，实际上想白嫖。身价650亿的陈涛，是A股胜宏科技实控人，深度绑定英伟达、特斯拉、谷歌等全球科技巨头，成为AI算力PCB领域的龙头企业。陈涛曾作为唯一大陆企业代表，出席黄仁勋在台北举办的供应链高层晚宴。 pic.twitter.com/dtcYD3g06N— 全球货币 Global Money (@GlobalMoney) June 6, 2026