NVIDIA供應商勝宏科技董事長疑出軌　升降機吻環球華裔小姐致市值大跌

輝達（NVIDIA）核心供應商、內地PCB勝宏科技創辦人兼董事長陳濤近日涉及桃色糾紛。6月6日網上流傳一段去年4月的升降機閉路電視影片，陳濤涉嫌婚外情，與環球華裔小姐華南總冠軍的宋珍珍激吻。受到桃色醜聞衝擊，昨日勝宏科技A股、港股同步暴跌，公司市值一日內蒸發超過200億元人民幣。

因憂鬱症入院 被男方封鎖

這段影片曝光後，抖音主播「珍珍Janice」、曾獲環球華裔小姐華南總冠軍的宋珍珍隨後實名爆料，聲稱自己與陳濤存在感情糾紛，指控對方「騙她生小孩」。她公開二人多張對話截圖、視訊畫面佐證。宋珍珍在直播中崩潰爆料，「陪他從300億做到3000億，他總共只給我幾十萬」。她坦言因憂鬱症住院後，隨即遭到陳濤封鎖斷絕聯絡。