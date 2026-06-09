恒生指數走勢反覆跌91點　騰訊升逾1%　聯想升逾3%(更新)

市場憧憬中東局勢緩和，以色列與伊朗在周一（8日）先後宣布停火，美股三大指數個別發展。恒指昨日跌304點，連跌4日後，今早（9日）跌勢仍未止，再低開105點，報24,551點。恒指低開後，走勢向下，跌勢曾一度擴大至170點，低見24486點後，跌幅收窄，曾一度由跌轉升，惟大市反彈乏力，其走勢反覆向下，半日跌36點，報24,620點。午後恒指再度反彈，大市突破早市高位，最多升83點，高見24,740點，惟大市走勢再向走，再度由升轉跌，尾市跌幅加劇，最終跌91點，收報24,565點，成交3,089.16億元。國指跌16點，報8,324點；科指升13點，報4,769點。