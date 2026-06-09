港燈海怡半島發展酒店料2029年底前完工 稱對周邊交通影響輕微(更新)

港燈伙拍長實在鴨脷洲海怡半島附近的怡雅路2號合作興建酒店項目。地基工程預計在2026年中完成，酒店暫定在2029年底前完工。(am730記者攝)

港燈（2368）伙拍長實（1113）在鴨脷洲海怡半島附近的怡雅路2號合作興建酒店項目，港燈近日於股東週年大會回應查詢稱，項目目前仍在進行中，地基工程預計在2026年中完成，酒店暫定在2029年底前完工，惟實施進度仍需視乎天氣、現場環境、工序調整及施工進度等因素，集團將在適當時間按上市規則要求公佈相關進展和資訊。

地皮位於鴨脷洲怡雅路2號，即海怡半島東西商場之間，一直由港燈擁有。港燈早於2018年公布伙拍長實進軍酒店業興建酒店，補地價金額6.63億元，由港燈和長實分別承擔1.13億元及5.5億。項目由長實集團負責興建，並不會收取任何報酬，而改為獲得分成收入，直至出資總額為止。酒店完成後，將委任長實集團或長實集團成員為營運者，管理及營運酒店。

充分理解海怡半島居民關注

港燈本月回覆海怡半島業主委員會表示，在港燈綜合大樓及停車場改建酒店項目充分理解並重視海怡半島居民的關注與意見，項目正按規劃有序進行，現階段地基工程預計會在2026年中前後完成。整體酒店項目暫定在2029年底前竣工。實際施工進度仍需視乎天氣狀況、現場環境、工序調整及進度等多項因素而作出適時調整，將持續與社區保持溝通，期望項目能為社區帶來整體正面效益。