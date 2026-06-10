美國就業數據強勁　貨幣政策或由「等減息」變「防加息」

隨着美國聯儲局（FED）即將召開最新利率決策會議，美國媒體分析指出，Fed於去年12月實施的降息措施如今看來可能過於倉促。在通脹壓力持續存在、就業市場依然強勁的情況下，市場對今年進一步降息的預期正迅速降溫，甚至開始討論未來再度升息的可能性。
Axios報道，Fed於2025年12月將聯邦基金利率下調0.25個百分點，當時決策官員內部已出現明顯分歧，但支持降息的一方最終佔上風。Fed當時預估通脹將持續降溫，並預測2026年核心個人消費支出物價指數（Core PCE）將降至約2.5%，朝2%的目標邁進。
經濟未因高利率環境降溫
然而半年過去，美國經濟表現遠比預期強勁。最新公布的就業報告顯示，美國5月新增17.2萬個工作機會，不僅高於市場預估，也反映勞動市場仍維持強勁動能。過去三個月平均新增就業人數更接近19萬人，顯示經濟並未因先前高利率環境而明顯降溫。
在此背景下，市場對FED貨幣政策方向出現重大修正。根據利率期貨交易反映的預期，投資人目前認為FED今年底前升息的機率已大幅上升。部分金融機構甚至認為，若通脹未能有效回落，FED最快可能於12月重新啟動升息循環。
新任Fed主席沃什（Kevin Warsh）也將在下週主持上任後首次聯邦公開市場委員會（FOMC）會議。市場關注他將如何面對通脹與經濟成長之間的兩難挑戰。分析認為，若經濟持續強勁且物價壓力未見明顯緩解，沃什可能必須重新評估去年底降息政策的適當性。
去年12月減息恐為誤判
此外，近期中東局勢緊張推升能源價格，也增加通脹再度升溫的風險。多位FED官員先前已表示，若物價壓力持續高於預期，不排除重新考慮升息選項。FED公布的會議紀錄亦顯示，多數官員對通脹風險保持高度警戒。
市場分析人士指出，目前Fed最關心的已不再是何時降息，而是如何避免過早寬鬆導致通脹再度失控。若未來數月就業市場維持強勢、物價增幅未見明顯回落，美國貨幣政策方向可能從「等待降息」逐漸轉向「防範升息」，使去年12月的降息決策面臨更嚴格的檢驗。
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