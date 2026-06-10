5日失近千五點！港股未止瀉 大行續看3萬關

昨日半導體相關股普遍反彈，華虹宏力(1347)升2.19%；中芯國際(981)升3.38%；周一獲納入港股通的天數智芯(9903)再升11.58%。而人工智能概念股則繼續捱沽，MINIMAX(100)跌近8.58%，智譜(2513)跌13.55%，為表現最差的兩隻科指成份股。藍籌當中，東方海外國際(316)最傷，跌5.2%，報133.8元；新奧能源(2688)升3.5%，報52.2元，表現最佳。

港股昨日反覆向下，連跌5個交易日。大市昨日早段最低見24,486點，其後走勢反覆，最終收市報24,565點，跌91點，5日累挫1,473點。大市成交金額3,089億元，北水南下淨流出86.14億元。另一方面，KGI凱基發布2026下半年環球市場展望，該行指利好港股基本因素未變，維持年底恒生指數30,000點目標不變。

另外，美國國防部更新協助中國軍方企業名單，依據最新法規，未來數年內，美國政府機構將不得與名單上的企業簽約或採購其產品。比亞迪(1211)、阿里巴巴(9988)、藥明康德(2359)、百度集團(9888)及蔚來(9866)等均上榜，惟市場暫時未見恐慌情緒。百度、比亞迪、蔚來昨股價靠穩，分別升0.52%、0.4%及0.83%；阿里巴巴跌1.43%；藥明康德跌3.71%。

凱基推薦11隻港股

KGI凱基發布2026下半年環球市場展望，該行維持年底恒生指數30,000點目標不變，該行表示，市場關注焦點已從「經濟增長的高低」轉向「未來政策與盈利的能見度」，若下半年市場波動，亞洲會成為資金避難所。該行看好11隻港股，包括中國宏橋(1378)、信和置業(083)、康方生物(9926)、中遠海控(1919)、騰訊控股(700)、阿里、優必選(9880)、金風科技(2208)、寧德時代(3750)、建設銀行(939)及中國銀行(3988)。