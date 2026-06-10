恒生指數半日跌272點　騰訊逆市升3%　聯想跌近一成(更新)

中東局勢再度升溫，以色列在周二（9日）仍空襲黎巴嫩南部港口城市提爾（Tyre），加上蘋果公司於全球開發者大會（WWDC）未見驚喜內容，美股三大指數個別發展。恒指昨日跌近100點後，今早（10日）跌勢未止，再低開123點，報24,442點。恒指低開後，跌勢略為收窄至跌59點，高見24,505點，其後跌幅再擴大至逾300點，曾跌327點，低見24,238點，半日跌272點，報24,294點，成交1,700.27億元。國指跌41點，報8,283點；科指跌80點，報4,688點。

科技股個別發展，騰訊（700）升3.22%，報467.8元；美團（3690）升2.33%，報79元；京東（9618）跌1.75%，報112元；阿里巴巴（9988）跌3.68%，報111.8元；百度（9888）跌1.54%，報114.8元；小米（1810）跌4.56%，報25.96元；快手（1024）升3.11%，報45.72元；網易（9999）升3.04%，報190.8元。