恒生指數跌157點　騰訊逆市升近3%　聯想跌逾9% (更新)

中東局勢再度升溫，以色列在周二（9日）仍空襲黎巴嫩南部港口城市提爾（Tyre），加上蘋果公司於全球開發者大會（WWDC）未見驚喜內容，美股三大指數個別發展。恒指昨日跌近100點後，今早（10日）跌勢未止，再低開123點，報24,442點。恒指低開後，跌勢略為收窄至跌59點，高見24,505點，其後跌幅再擴大至逾300點，半日跌272點，報24,294點。午後恒指走勢向下，曾跌358點，低見24,207點，尾市跌幅不斷收窄，最終跌157點，收報24,407點，成交3,205.54億元。國指跌5點，報8,318點；科指跌44點，報4,724點。