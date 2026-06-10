恒生指數跌157點　騰訊逆市升近3%　聯想跌逾9% (更新)

中東局勢再度升溫，以色列在周二（9日）仍空襲黎巴嫩南部港口城市提爾（Tyre），加上蘋果公司於全球開發者大會（WWDC）未見驚喜內容，美股三大指數個別發展。恒指昨日跌近100點後，今早（10日）跌勢未止，再低開123點，報24,442點。恒指低開後，跌勢略為收窄至跌59點，高見24,505點，其後跌幅再擴大至逾300點，半日跌272點，報24,294點。午後恒指走勢向下，曾跌358點，低見24,207點，尾市跌幅不斷收窄，最終跌157點，收報24,407點，成交3,205.54億元。國指跌5點，報8,318點；科指跌44點，報4,724點。
科技股個別發展，騰訊（700）升2.74%，報465.6元；美團（3690）升2.33%，報79元；京東（9618）跌1.58%，報112.2元；阿里巴巴（9988）跌2.22%，報113.5元；百度（9888）升0.09%，報116.7元；小米（1810）跌3.24%，報26.32元；快手（1024）升3.79%，報46.02元；網易（9999）升3.79%，報194.4元。
聯想（992）跌9.38%，報23元。
滙控（005）跌4.79%，報135.3元。友邦（1299）跌1.06%，報70.25元。
泡泡瑪特（9992）升2.73%，報173.1元。