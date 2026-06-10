陳茂波：SpaceX禁內地及本港投資者認購損美國利益

全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下太空公司SpaceX，市傳禁止香港及內地投資者參與新股認購。財政司司長陳茂波認為，此舉將損害美國利益，美國之前限制內地公司在美上市，最終有關公司轉而來港上市，香港反而成為意外受益者，強調香港應專注做好自己的事，改善上市制度、提升流動性、捍衛聲譽。

中證監遏非法跨境炒股 陳茂波：仍鼓勵資金合規流入

中國證監會上月22日整治非法跨境證券活動，陳茂波出席在一個峰會表示，中央政府非常支持香港成為成功的國際金融中心，整治行動只針對以非正當途徑跨境流動的投資資金，仍然鼓勵合規資金流入香港。他提及目前本港繼續在多方面與內地保持合作，包括優化大灣區跨境理財通、擴大大灣區個人投資限額等。被問及有報道稱有銀行已停止為內地客戶開立新帳戶，陳茂波強調，不同銀行處理內地客開戶有不同做法。