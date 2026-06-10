香港投資者每年付逾73億元交易費，三成五人從未計算交易費用

Webull Corporation今日發佈由獨立市場研究機構 Ipsos 進行的《2026年香港投資者交易行為調查報告》，系統性分析香港個人投資者的交易習慣、費用認知及平台選擇因素，並量化交易成本對長期投資回報的影響。 報告中顯示，香港個人投資者每年就港股及美股交易支付的總交易費用(包括平台費及佣金)估計高達73.4億港元，人均年度交易費預估高達2,094港元。這些費用看似零散，但在複合效應下逐年累積，對長期資產增值構成結構性拖累。 六成五人低估交易費用影響 交易次數並非根本原因

模型顯示，在假設年化投資回報為10%的情景下，活躍交易者在5年內因交易費而損失的投資收益逾20%，10年則可能損失超過50%。過往，高頻交易往往被視為投資紀律不佳的表現，但報告指出，問題的核心並非交易次數本身，而是每筆交易所附帶的摩擦成本。 報告同時揭示，投資者對自身交易成本的掌握程度普遍不足。高達65%的受訪者仍認為交易費用對投資回報的影響屬「中等或較小或幾乎沒有影響」，35%受訪投資者從未計算自己一年的交易費用，84%未能完全清楚自身交易費構成，反映市場對交易成本的長期複合影響普遍低估。這種信息不對稱不僅影響投資決策，更削弱投資者比較不同平台實際成本的能力。

在費用類型認知方面，67%受訪者知道交易佣金的存在，但僅半數知道平台費，而對股票存倉費、託管費、代收股息費等更深層收費的認知度不足一半。研究反映，投資者普遍知道自己需要支付費用，但未必真正了解費用來自哪裏，以及不同平台之間的實際成本差異。

互聯網券商較受年青一代歡迎 結構性優勢突圍而出 調查反映，59%受訪投資者使用互聯網券商交易港股或美股，而在美股市場，互聯網券商滲透率更高達 78%。年輕投資者對互聯網券商的接受程度明顯較高，30至39歲群組使用率達 79%，與50歲以上群組偏好銀行形成對比。 報告進一步顯示，互聯網券商在港股及美股交易中的年度人均費用最低(1,188港元)，而銀行的費用比互聯網券商高出22%(1,444港元)，傳統證券行更高出78%(2,112港元)。這一差距反映了互聯網券商在運營效率上的結構性優勢，亦說明降低交易摩擦並非不可實現，而是取決於平台的技術架構與商業模式。