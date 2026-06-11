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財經
出版：2026-Jun-11 10:17
更新：2026-Jun-11 12:20

恒生指數半日跌271點　曾失守兩萬四　友邦升逾2%(更新)

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恒生指數低開27點，報24,380點。(資料圖片)

恒生指數低開27點，報24,380點。(資料圖片)

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中東局勢再度升溫，加上美國5月份通脹升至3年高位，美股三大指數急挫。恒指連跌6日，累跌逾1,600點後，今早（11日）跌勢仍未止，再低開27點，報24,380點。恒指低開後，曾倒升最多84點，高見24,492點後，大市迅速由升轉跌，走勢向下，跌幅不斷擴大，曾失守兩萬四關口，曾跌408點，低見23,999點，其後大市跌幅稍微收窄，半日跌271點，報24,136點，成交1,559.74億元。國指跌113點，報8,205點；科指跌94點，報4,630點。

科技股普遍向下，騰訊（700）跌1.5%，報458.6元；美團（3690）跌0.13%，報78.9元；京東（9618）跌3.3%，報108.5元；阿里巴巴（9988）跌4.93%，報107.9元；百度（9888）跌3.77%，報112.3元；小米（1810）跌2.05%，報25.78元；快手（1024）跌0.91%，報45.6元；網易（9999）升2.16%，報198.6元。

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聯想（992）跌2.17%，報22.5元。

滙控（005）跌0.59%，報134.5元。友邦（1299）升2.42%，報71.95元。

泡泡瑪特（9992）升1.44%，報175.6元。

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