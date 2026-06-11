恒生指數跌158點　曾失守兩萬四　友邦升近5%(更新)

中東局勢再度升溫，加上美國5月份通脹升至3年高位，美股三大指數急挫。恒指連跌6日，累跌逾1,600點後，今早（11日）跌勢仍未止，再低開27點，報24,380點。恒指低開後，曾倒升最多84點，高見24,492點後，大市迅速由升轉跌，走勢向下，跌幅不斷擴大，曾失守兩萬四關口，曾跌408點，低見23,999點，其後大市跌幅稍微收窄，半日跌271點，報24,136點。恒指午後繼續受壓，大市跌逾200點，尾市跌幅收窄，最終跌158點，收報24,249點，成交2,885.74億元。國指跌101點，報8,217點；科指跌69點，報4,655點。