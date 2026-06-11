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財經
出版：2026-Jun-11 10:17
更新：2026-Jun-11 16:25

恒生指數跌158點　曾失守兩萬四　友邦升近5%(更新)

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恒生指數低開27點，報24,380點。(資料圖片)

恒生指數低開27點，報24,380點。(資料圖片)

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中東局勢再度升溫，加上美國5月份通脹升至3年高位，美股三大指數急挫。恒指連跌6日，累跌逾1,600點後，今早（11日）跌勢仍未止，再低開27點，報24,380點。恒指低開後，曾倒升最多84點，高見24,492點後，大市迅速由升轉跌，走勢向下，跌幅不斷擴大，曾失守兩萬四關口，曾跌408點，低見23,999點，其後大市跌幅稍微收窄，半日跌271點，報24,136點。恒指午後繼續受壓，大市跌逾200點，尾市跌幅收窄，最終跌158點，收報24,249點，成交2,885.74億元。國指跌101點，報8,217點；科指跌69點，報4,655點。

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科技股普遍向下，騰訊（700）跌1.8%，報457.2元；美團（3690）跌1.14%，報78.1元；京東（9618）跌2.94%，報108.9元；阿里巴巴（9988）跌5.37%，報107.4元；百度（9888）跌3.09%，報113.1元；小米（1810）跌1.82%，報25.84元；快手（1024）跌0.83%，報45.64元；網易（9999）升1.75%，報197.8元。

聯想（992）跌0.52%，報22.88元。

滙控（005）升2.37%，報138.5元。友邦（1299）升4.98%，報73.75元。

泡泡瑪特（9992）升3%，報178.3元。

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