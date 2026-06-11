美國CPI創3年高　特朗普稱喜歡通脹

美國公布5月消費物價指數（CPI）按年升4.2%，升至3年以來新高。被問及是否擔憂通脹飆升，總統特朗普回應稱，「我喜歡通脹」（I love the inflation）。

特朗普周三在白宮向記者表示，一旦美國與伊朗的戰爭結束，通脹預料「會像石頭一樣砸下來」（it’s going to come down like a rock）。他又稱，「我們每晚都在『運走』（taking out）數百萬桶石油」，以及「我們打沉22艘船，這就是為止油價漲到每桶85美元的原因」。

外媒CNBC報道中指，目前尚不清楚特朗普所說的「運走」石油和打沉船隻具體指的是什麼，以及這與CPI有何關聯。