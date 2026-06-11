富達國際下半年投資展望: 股票AI及商品成三大投資焦點

富達國際於今日舉行2026年下半年投資展望發布會，隨著2026年下半年開局，富達國際認為，儘管市場環境高度波動；基本因素仍相對有利於風險資產的表現。中東衝突再次印證，投資者需應對日益分化的全球市場。 富達 2026 年下半年投資焦點： 股票風險：對股票整體持樂觀看法，尤其看好日本及部分新興市場 AI資本支出：持續為全球市場主要動力，並帶動能源短缺及電網升級等相關投資主題 商品：在地緣政治分化及AI資本支出周期推動下，與能源相關的大宗商品可在傳統資產（如公債及黃金）表現較不穩定時，作為分散地緣政治風險的有效工具。

地緣政治或進一步升級能源風險 歐洲央行最大機會今年升息 富達表示，短期總經關鍵變數在於荷姆茲海峽若關閉，可能引發能源供應衝擊。富達基本情境預期，衝突將在波折中逐步化解，但通膨上升及貨幣政策收緊，仍可能拖累大部分地區經濟成長，能源市場也將持續存在地緣政治風險溢價。 富達國際全球多元資產投資主管 Matthew Quaife表示：「亞洲部分地區所受影響將最為顯著，因區內國家普遍依賴經霍爾木茲海峽的能源供應，歐洲亦相對較受衝擊。 富達認為，在主要央行之中，歐洲央行今年最有可能加息，因能源價格上升及其相關影響將迫使央行作出政策回應。然而，歐洲經濟面臨壓力，高能源價格侵蝕實質收入並削弱消費信心，令政策制定者面對兩難局面。

相較之下，美國對能源進口依賴較低，預期較能抵禦能源衝擊。AI資本支出周期持續支撐美國經濟，強化企業資產負債表並推動獲利成長。不過，若能源成本長期維持高檔，市場可能重新計入聯準會進一步升息的可能性，使今年降息空間相當有限。 穩健基本因素支撐市場表現 儘管地緣政治波動加劇，穩健基本因素仍支撐市場表現。最主要的是，美國科技巨頭持續投入巨額資金發展AI。推動盈利動力延續。龐大的資本開支亦帶動整個產業鏈，包括數據中心建設及與能源需求相關的工業企業。同時，更廣泛的美國企業亦開始受惠於AI投資帶來的盈利支持及生產力提升。市場焦點過往集中於少數高估值科技股，當這效應擴散至更廣泛行業，正為投資者提供具吸引力的入市機會。

Matthew Quaife補充，全球盈利基本因素仍然穩健，部分受惠於AI資本開支，同時亦受經濟與韌及貿易關稅部分回落所支持。Al投資及強勁盈利繼續支撐美股表現，儘管部分板塊已錄一定升幅。富達對新興市場配置仍具信心，因相關股票市場受惠於Al周期、美元轉弱及政策結構改善等多重利好因素。然而，伊朗衝突對新興市場的影響不一，當中拉丁美洲的商品出口國受惠，但依賴能源進口的亞洲經濟體則受壓。 富達指出，亞洲高度依賴中東能源，能源進口國面對供應緊張與成本上升，而出口國則受惠於商品價格上行，各市場因衝擊所受的影響及承受亦存在差異能力。同時，AI資本支出激增為區內晶片及科技企業帶來重大機遇，這兩大力量將主導2026年下半年的投資主題。

Matthew Quaife表示，亞洲市場關鍵分野在於，中國大陸、南韓及台灣等較富裕的北亞經濟體，相對較能抵禦衝突衝擊；印度、泰國及菲律賓等南亞與東南亞市場則較為脆弱。 中國內地憑藉充裕儲備及多元能源結構，大致免受衝擊。隨著企業將成本逐步轉嫁至消費者，成本推動型通脹或逐步顯現，有助紓緩其通縮壓力。中國內地亦是全球能源轉型投資的重要一環。 日本經濟受擴張性財政政策及內需回升支撐而持續復甦。儘管高油價可能壓縮實質收入及企業利潤，增加經濟下行風險，但預期日本政府將推出補充預算等額外財政支持；日本央行則將循序漸進推動利率正常化。但預期政府將推出包括補充預算等額外財政支持，富達預期日本央行將循進推進利率正常化，以穩定通脹預期而不致抑制增長。中型企業較依賴本地市場，較少受地緣政治影響，並有望受惠於內需復甦。