周大福全年多賺逾52% 指近期金價回落對業務有正面作用

集團副主席鄭志雯亦表示，集團為2030財政年訂下目標，包括實現高於市場的營業額增長，並於2030財政年度維持25%以上的高股本回報率；於中國內地開設更多新設計的高端形象門店，數量將會從目前的8間大增至2030財政年度的50間；將國際業務的零售值較 2026 財政年度提升一倍，並將國際市場門店擴張至逾100間等。

周大福(1929)公布截至3月底止年度業績。期內，集團營業額按年增加5.3％至至943.98億元；股東應佔溢利按年增加52.2％至90.04億元，創紀錄新高；毛利率為32.3%，按年升2.8個百分點；末期息每股0.45元，全年派息0.67元。派息率73.4%。

對於近期金價出現波動，集團董事總經理黃紹基認為，金價回落有利產品開發及定價策略，對集團業務有正面作用，集團今年4、5月香港同店銷售錄得40.6%增長，料第二季相信能延續首季勢頭，對完成今年銷售目標有信心。他又表示，金價波動對定價黃金產品銷售有影響，惟產品定價考慮不只金價成本，還包括其他綜合成本，料短期內不會對價格作大幅調整。

展望新財年，集團首席財務官葉家盈預計，集團2027財年收入錄得中至高單位數增長，主要由同店銷售增長帶動。其中內地同店的銷售增長目標為高單位數字，而香港及澳門則期望達低雙位數字增長。