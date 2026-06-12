港股連挫７日！ 曾失二萬四 屠牛211隻 憧憬見支持

港股大舉屠牛！恒生指數連挫7日，昨一度低見23,999點、最多挫408點創今年新低後，即跌穿二萬四關1點後掉頭，收市跌幅收窄至158點或0.7%，報24,249點。雖然恒指24,000水平閃失後再收復，惟已觸發隻牛證陣亡，單日強制收回恒指牛證達154隻，整體打靶牛證則有211隻。不過有分析相信，港股在二萬四水平有一定支持，預計恒指下半年有望挑戰27,400點。
大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，港股估值接近10年平均水平，人工智能(AI)概念繼續帶動市場氣氛。美伊局勢或帶來短期波動、中央政策刺激空間或有限，以及企業盈利仍在調整，可能限制港股上升空間。雖然恒指昨一度跌穿24,000點，惟他仍相信港股在該水平有一定支持，預計恒指下半年有望挑戰27,400點。
大新料下半年挑戰27400點
板塊方面，大新看好受惠聯儲局減息預期降溫的金融業、受惠國際油價高企的上游油企、AI模型及機械人持續取得進展的資訊科技業，以及創新醫藥發展強勁的醫療保健板塊。
樓市方面，大新指本港住宅樓市顯著反彈，今年首4個月累計升5.7%，租金再創新高，隨內地買家再轉活躍，加上利率平穩、租金上升及一手住宅潛在供應回落，集團預計全年二手樓價有望上升約10%。商業房地產方面，集團指核心區零售物業空置率已回落，惟非核心區零售物業仍面臨壓力。
中央約談五大電商 阿里挫半成
科技股跑輸，恒生科技指數昨收報4,655點，全日跌69點或1.5%，大市主板成交額2,886億元。阿里巴巴(9988)昨大跌5.4%領跌，並為表現最差藍籌；京東集團(9618)挫2.9%。內地媒體報道指，為防範「618」期間網絡集中促銷活動可能引發「內卷式」競爭，因此北京市市監局昨約談五大電商平台，包括阿里旗下淘寶、京東、拼多多、抖音及小紅書。