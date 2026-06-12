港股連挫７日！ 曾失二萬四 屠牛211隻 憧憬見支持

港股大舉屠牛！恒生指數連挫7日，昨一度低見23,999點、最多挫408點創今年新低後，即跌穿二萬四關1點後掉頭，收市跌幅收窄至158點或0.7%，報24,249點。雖然恒指24,000水平閃失後再收復，惟已觸發隻牛證陣亡，單日強制收回恒指牛證達154隻，整體打靶牛證則有211隻。不過有分析相信，港股在二萬四水平有一定支持，預計恒指下半年有望挑戰27,400點。

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，港股估值接近10年平均水平，人工智能(AI)概念繼續帶動市場氣氛。美伊局勢或帶來短期波動、中央政策刺激空間或有限，以及企業盈利仍在調整，可能限制港股上升空間。雖然恒指昨一度跌穿24,000點，惟他仍相信港股在該水平有一定支持，預計恒指下半年有望挑戰27,400點。