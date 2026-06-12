恒生指數升468點　周大福升一成半 (更新)

中東局勢降溫，美國總統特朗普一改強硬口風，稱與伊朗的談判已達成「重大協議」，並取消原定周四襲擊伊朗的計劃，美股三大指數飆升。恒指連跌7日，累跌近1,800點後，今早（12日）止跌回升，高開252點，報24,501點。恒指高開後，走勢向上，越升越有，半日升490點，報24739點。大市午後初段曾突破早市高位，最多升522點，高見24,771點，之後升幅稍微收窄，繼續於24,600點水平徘徊，尾市升幅再擴大，最終升468點，收報24,718點，成交3,164.38億元。國指升157點，報8,374點；科指升49點，報4,705點。
科技股普遍造好，騰訊（700）升1.4%，報463.6元；美團（3690）跌0.26%，報77.9元；京東（9618）升3.4%，報112.6元；阿里巴巴（9988）升2.61%，報110.2元；百度（9888）升2.21%，報115.6元；小米（1810）升1.39%，報26.2元；快手（1024）升0.53%，報45.88元；網易（9999）升0.91%，報199.6元。
聯想（992）跌2.36%，報22.34元。周大福（1929）全年純利大升52.2%，股價升15.2%，報12.81元，
滙控（005）升3.11%，報142.8元。友邦（1299）升1.09%，報74.55元。
泡泡瑪特（9992）升2.64%，報183元。