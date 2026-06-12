恒生指數半日升491點　周大福升逾17%(更新)

中東局勢降溫，美國總統特朗普一改強硬口風，稱與伊朗的談判已達成「重大協議」，並取消原定周四襲擊伊朗的計劃，美股三大指數飆升。恒指連跌7日，累跌近1,800點後，今早（12日）止跌回升，高開252點，報24,501點。恒指高開後，走勢向上，越升越有，臨近中午收市前，曾升512點，高見24,762點，半日升490點，報24739點，成交1,567.09億元。國指升167點，報8,384點；科指升79點，報4,735點。

科技股普遍造好，騰訊（700）升1.88%，報465.8元；美團（3690）無升跌，報78.1元；京東（9618）升2.94%，報112.1元；阿里巴巴（9988）升2.7%，報110.3元；百度（9888）升1.59%，報114.9元；小米（1810）升2.09%，報26.38元；快手（1024）升2.19%，報46.64元；網易（9999）升1.11%，報200元。