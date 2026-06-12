HKTVmall「減價戰」奏效　5月訂單總商品交易額升逾兩成

集團稱，於5月9日於HKTVmall正式推出「全年折扣活動」，早前於4月26日及5月2日至5月3日初步推行，創下周日訂單總商品交易額的歷史新高。集團表示，該折扣活動主要目的是在競爭激烈的香港糧油雜貨及日常用品零售市場中擴大市佔率。

該公司提及，集團在5月多個周末及公眾假期合共進行10天的八五折優惠活動，該活動帶動訂單總商品交易額創下出色表現，獨立客戶數目及用戶流量錄得新高。按月增長在一定程度上受惠於4月的低基數，因4月復活節假期，出境旅遊需求上升，導致本地消費一度偏弱。

香港科技探索強調，八五折優惠活動有助擴大市場份額及增加客戶基礎。儘管訂單總商品交易額有所增長，經考慮相關市場推廣及宣傳投入後，管理層預計該活動對香港電子商貿業務分部於當月的經調整後的扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利將不會產生重大影響。