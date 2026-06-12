伊朗局勢｜油價一度跌至2個月低點　高盛料明年布油跌至80美元

中東局勢降溫，美國總統特朗普一改強硬口風，稱與伊朗的談判已達成「重大協議」，並取消原定周四襲擊伊朗的計劃。國際油價曾一度跌至2個月低點。

油價方面，布蘭特期油在周四（11日）紐約交易時段跌穿每桶90美元水平，之後徘徊在每桶88美元水平，較早時每桶報88.74美元，跌1.8%；紐約期油在周四紐約交易時段，亦跌穿每桶90美元水平，之後徘徊在每桶86美元水平，較早時每桶報86.24美元，跌1.5%。

高盛將2027年布蘭特原油均價預測從每桶85美元下調至80美元，因石油市場供應增加而需求減少；同時維持今年第4季布蘭特油價為每桶90美元的預測，並指出近期國際油價因美伊談判進展與軍事風險反覆而大幅波動，市場對風險溢價的定價仍不穩定，短線價格未必立即反映2027年供需轉弱預期。