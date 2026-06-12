FM財自 | 別人恐懼我炒底

至周四(6/11)，恒指經歷了無情的連跌7日，日低跌至23999點，跌破3月份的24203點低位，更創下今年新低。本已怨聲怨聲載道港股投資人，市場情緒絕望跌入谷底，財經版面上，上星期二(6/2)還看到有慶祝「牛市重臨」的標題，7個交易日後，卻變成「港股進入熊市」。 大眾的情緒，就這樣在這兩千點波幅，及市場博流量的分析員們牽著鼻子走？ 更諷刺的是港交所與阿里巴巴，是過去7天跌幅最明顯的是年初最受分析員推薦的熱門龍頭股。當初分析員們許下「一千個買入的理由」，如今卻成了信徒們「一千個傷心的理由」，那些像誓師大會般的狂熱推薦，跌落深淵後才發現，竟然從未準備過半個明確的止損位。

這次正好印證了我的金句：沒有止蝕位的贏，不是贏只是運。經歷2024年，今年1月29日的兩年多升浪後，市場彷彿忘記了2021至2023年失落周期時的恐怖跌幅？ 在別人恐慌中尋找轉機會 交易本是一場冰冷的概率遊戲，而不是虧損時圍爐取暖，而當市場在連跌7日後陷入極度失望、分析員集體唱熊時，反而到了交易員的鐵律，「別人恐懼我炒底」的戰略時刻。 果不其然，恒指今天(6/12)應聲反彈升逾300點，給了昨天那些見跌唱熊的標題再一記「柳暗花明又一巴」。