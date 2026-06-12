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財經
出版：2026-Jun-12 14:52
更新：2026-Jun-12 14:52

六合彩｜周四晚攪出生日組合　頭獎6注中　每注派133萬

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六合彩又出現「生日組合」，頭獎6注中，因此一注僅獲133萬元。(資料圖片)

六合彩又出現「生日組合」，頭獎6注中，因此一注僅獲133萬元。(資料圖片)

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周四晚（11日）六合彩舉行的攪珠，又出現號碼介乎1至31號所組成的「生日組合」，今次二及三獎只派最低保證金額，即分別38,400元及19,200元。由於上期頭獎有人中，因此今期頭獎只有800萬元，而且頭獎6注中，因此一注僅獲133萬元。

攪出「生日組合」　馬會要「倒貼」派彩

今期六合彩攪珠結果為3、6、9、10、28、29號，特別號碼27號，全部號碼介乎1至31號，剛好是「生日組合」號碼。

今次六合彩攪珠結果為「生日組合」，馬會亦要「倒貼」派彩。今期投注額約為3,931萬元，扣除稅項及馬會佣金後，只餘約2,123萬元供派彩，而一至七獎派彩總額3,879萬元。由於上期頭獎有人中，今期沒有累積多寶，推算馬會是次需由儲備撥出1,756萬元來支付派彩。

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今期六合彩攪珠結果為3、6、9、10、28、29號，特別號碼27號。

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二獎及三獎派最低金額

今期中獎注數共有14.5萬注。當中七獎約12.26萬注中獎、五獎及六獎各約1萬注中獎，這3項派彩總額共佔約1,546萬元；而四獎有705.2注中，派彩總額677萬元。

另外，今期二獎及三獎派彩為最低保證金額，即二獎為38,400元、三獎為19,200元。今期二獎有19.5注中，派彩總額約75萬元；而三獎則多達407注中，派彩總額781萬元。

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