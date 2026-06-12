SpaceX IPO｜樂施會稱馬斯克身家超過38億貧困人口總和

樂施會指在SpaceX上市後，馬斯克的身家將超越38億全球最貧困人口的總和。（資料圖片／美聯社）

樂施會表示，即使馬斯克每天花100萬美元，他仍需要2,740年才能花完1萬億美元；即使馬斯克給地球上每人派100美元，他仍會是全球十大富豪之一，並剩餘超過1,840億美元。

樂施會提及，若對馬斯克收10%稅款，已足以消除全球極端貧窮一年，令超過8億人脫貧。

樂施會經濟正義高級主任（senior director of economic justice）Nabil Ahmed直言，馬斯克成為萬億美元富翁，標誌着寡頭政治的高峰。