SpaceX IPO｜樂施會稱馬斯克身家超過38億貧困人口總和

馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX即將上市，集資750億美元，成為史上規模最大的首次公開招股（IPO）。SpaceX的IPO更將馬斯克推上全球首位「萬億美元富豪」的寶座。國際扶貧組織樂施會（Oxfam）最新報告指出，屆時馬斯克的身家將超越38億全球最貧困人口的總和，並呼籲各國政府對超級富豪徵收財富稅。
樂施會在報告指出，馬斯克的身家在過去一年已飆升逾5,500億美元，相當於平均每分鐘獲得逾100萬美元，又提及SpaceX完成上市後，其持股價值連同特斯拉（Tesla）及其他資產，將令馬斯克成為全球首位萬億美元富豪。據《福布斯》資料，馬斯克目前身家約9,826億美元。
樂施會表示，即使馬斯克每天花100萬美元，他仍需要2,740年才能花完1萬億美元；即使馬斯克給地球上每人派100美元，他仍會是全球十大富豪之一，並剩餘超過1,840億美元。
樂施會提及，若對馬斯克收10%稅款，已足以消除全球極端貧窮一年，令超過8億人脫貧。
樂施會經濟正義高級主任（senior director of economic justice）Nabil Ahmed直言，馬斯克成為萬億美元富翁，標誌着寡頭政治的高峰。