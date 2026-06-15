SpaceX IPO｜「中東股神」沙特王子賺86億　南韓承銷團隊未獲任何股份

史上最大規模首次公開招股（IPO）的SpaceX於上周五（12日）掛牌上市，最終升19.22%，收報160.95美元，該股的上市帶動不少股東的身家飆升，馬斯克（Elon Musk）成為首全球位身家萬億美元的富豪。有「中東股神」之稱的沙特阿拉伯王子Alwaleed bin Talal的身家亦一日增加約11億美元（約85.8億港元）。

據《彭博》報道，Alwaleed bin Talal旗下沙特王國控股公司（Kingdom Holding Co.）持有4,240萬股SpaceX股票，價值68億美元，以SpaceX的收盤價計算，Alwaleed bin Talal一日賺約11億美元。

另外有韓媒報道，SpaceX IPO的主承銷商高盛於上市當日未有分配予南韓券商，作為南韓SpaceX IPO聯合承銷團隊的未來資產證券（Mirae Asset Securities）最終未獲得任何股份，按照原本該券商可獲配超過231萬股股份，而南韓監管機構計劃調查該事件。