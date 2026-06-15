結業潮｜福岡過江龍麵包店MOROPAIN疑被收舖 門外貼拍賣告示

來自日本福岡的人龍麵包店MOROPAIN去年1月選址尖沙咀開設首間海外分店。惟有網民近日發現該店門外貼上告示，指店舖及內部物品將進行公開拍賣，Openrice顯示該店「已結業」，Google Maps則顯示「永久停業」，惟官方社交平台未有交代。MOROPAIN位於加連威老道29號信基商業中心地下A及B舖，管業處於門口貼出告示稱「店舖已搬遷」。

跟據現場於6月10日張貼告示，拍賣行根據區域法院命令，涉事單位內的商業及麵包店被扣押的物品於該月公開拍賣，買家須自行搬走。帖文隨即在Threads引起熱議。留言區有網民直言「老細無交租，執達吏收鋪，入面所有嘢拎去拍賣」、「據聞無交租，執咗笠啦，店舖內所有物件要拍賣抵償債務」，亦有人稱「日籍老闆5月中來港見fans，以下係我的估計: 間鋪咁大租金皮費不輕，收入不高決定壯士斷手臂」、「世界末日，個蛋撻同蒜蓉包好好食」。惟亦有網民指「一開張個陣入過去，啲包望落完全唔吸引，無一件買得落手」、「應該都幾貴租，一日要2-3萬生意先頂到」。