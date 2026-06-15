恒生指數半日升111點　未企穩二萬五　紫金黃金國際升近13%

中東局勢降溫，美國和伊朗達成和平協議，油價急跌，美股三大指數上周五造好。恒指今早延續上周五反彈走勢，今早（15日）高開283點，報25,001點，重返兩萬五關。恒指高開後，升幅曾一度擴大至329點，高見25,047點，其後升幅不斷收窄，逐步縮至僅升78點，低見24,796點，半日升111點，報24,829點，成交1,591.01億元。國指升6點，報8,381點；科指升42點，報4,748點。

科技股個別發展，騰訊（700）跌0.65%，報460.6元；美團（3690）跌0.83%，報77.25元；京東（9618）跌0.27%，報112.3元；阿里巴巴（9988）跌1.09%，報109元；百度（9888）跌0.78%，報114.7元；小米（1810）升0.46%，報26.32元；快手（1024）升0.92%，報46.3元；網易（9999）跌0.75%，報198.1元。