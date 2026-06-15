大家樂全年純利跌三成　焗豬扒飯申非遺

期內，毛利率跌至9.5%，按年減少0.9個百分點，大家樂表示主要由於經濟疲軟下，整體消費意欲低迷，價格競爭激烈；而香港市場則進一步受到居民外遊消費常態化及入境旅客消費疲弱的影響。

大家樂在香港收入為67.23億元，跌近5%，當中速食餐飲收入減少5.9%至48.22億元，大家樂快餐及一粥麵分別錄得同店銷售減少6%及9%，休閒餐飲收入減少6.4%至7.7億元，機構飲食收入增加1%至10.1億元。至於內地方面，收入按年減少2.3%至14.61億元。

大家樂表示在本地及區域市場方面，結構性變化突顯提升靈活性及適應力的要求，促使管理團隊重整業務策略及營運模式。在經歷上半年的挑戰後，集團在香港及大灣區市場已開始出現復甦跡象。

焗豬扒飯申非遺

大家樂特別在業績公告中提及，集團已正式向相關部門申請將焗豬扒飯列入香港非物質文化遺產名錄，希望透過賦予焗豬扒飯擁有更深厚的文化價值，鞏固其作為本港代表性美食。