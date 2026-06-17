字節跳動AI採購天數智芯5萬晶片　國產替代再進一步

報道引述知情人士透露，一旦這筆交易拍板定案，天數智芯將成為繼華為（Huawei）和寒武紀（Cambricon）之後，字節跳動在中國本土的第三大圖形處理器（GPU）核心供應商。不僅如此，字節跳動甚至同步在考慮採購百度旗下的「昆侖芯」晶片，目前騰訊早已是昆侖芯的忠實客戶。

輝達市場份額實際上降到零

報道表示，天數智芯今年預計將向字節跳動交付至少5萬片晶片，主要用於旗下的「智鎧」推理晶片系列，全力支援字節跳動當紅AI聊天機械人「豆包」的海量用戶諮詢。分析師表示：「這筆潛在交易表明，在中國政府大力推動本土化以實現自給自足、應對美國出口管制的背景下，中國晶片製造商提供替代外國晶片的努力正在取得突破性進展。」

根據數據顯示，去年中國本土GPU和AI晶片製造商，已成功吞下中國AI加速器伺服器近41%市場份額，以驚人速度蠶食輝達的地盤，面對中國國產晶片強勢崛起，輝達也感受到前所未有的危機。根據輝達執行長黃仁勳的說法，輝達在中國的市場份額實際上已經降到了零。