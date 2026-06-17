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財經
出版：2026-Jun-17 10:45
更新：2026-Jun-17 10:45

字節跳動AI採購天數智芯5萬晶片　國產替代再進一步

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中國科技巨頭「字節跳動」。 （圖／路透社）

中國科技巨頭「字節跳動」。 （圖／路透社）

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《路透社》引述知情人士披露，內地科技巨頭「字節跳動」正與上海晶片新星「天數智芯」（Iluvatar CoreX）談判，計劃採購大批國產AI晶片用於推理工作，消息一出，天數智芯在香港股價一度暴漲12%。

報道引述知情人士透露，一旦這筆交易拍板定案，天數智芯將成為繼華為（Huawei）和寒武紀（Cambricon）之後，字節跳動在中國本土的第三大圖形處理器（GPU）核心供應商。不僅如此，字節跳動甚至同步在考慮採購百度旗下的「昆侖芯」晶片，目前騰訊早已是昆侖芯的忠實客戶。

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黃仁勳日前在南韓首爾，與AI產業3大巨頭共進「韓版兆元宴」時大口食燒肉（路透） SK集團會長崔泰源（左）與英偉達行政總裁黃仁勳（右）。(路透社) 01KRG6776566J42C9CCSC92SMA 黃仁勳訪韓派炸雞，SK會長一動件被轟「像餵狗」。(IG) 黃仁勳訪韓派炸雞，SK會長一動件被轟「像餵狗」。(IG) 在7日，黃仁勳再度與崔泰源到江南區的一間炸雞店大歎「炸雞啤酒」。(X) （左起）NAVER創辦人李海珍、LG集團會長具光謨、SK集團會長崔泰源、輝達執行長黃仁勳共享烤肉。（圖／路透社） 雷軍於武漢路邊花11元食乾麵套餐　受黃仁勳式親民風影響？

輝達市場份額實際上降到零

報道表示，天數智芯今年預計將向字節跳動交付至少5萬片晶片，主要用於旗下的「智鎧」推理晶片系列，全力支援字節跳動當紅AI聊天機械人「豆包」的海量用戶諮詢。分析師表示：「這筆潛在交易表明，在中國政府大力推動本土化以實現自給自足、應對美國出口管制的背景下，中國晶片製造商提供替代外國晶片的努力正在取得突破性進展。」

根據數據顯示，去年中國本土GPU和AI晶片製造商，已成功吞下中國AI加速器伺服器近41%市場份額，以驚人速度蠶食輝達的地盤，面對中國國產晶片強勢崛起，輝達也感受到前所未有的危機。根據輝達執行長黃仁勳的說法，輝達在中國的市場份額實際上已經降到了零。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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