港交所陳翊庭：加速完善指數產品體系 力拓債券業務

港交所集團行政總裁陳翊庭在接受中國證券報記者專訪時表示，全球資本市場格局持續重塑，國際投資者對中國資產的態度已發生根本性轉變，從過往糾結「能否投資」轉向「必須投資」，並聚焦如何佈局，預計這一趨勢將長期延續。她稱，未來港交所將加速完善指數產品體系，大力拓展債券、大宗商品業務，持續夯實香港作為國際金融中心的地位。

IPO 四大趨勢 「中國跨國企業」推翻舊有概念

香港IPO市場持續火熱。2025年，港交所新股融資額達2,869億港元，居全球榜首；2026年前5個月，新股融資額已達1,600億港元。此類市場並非體量固定的存量市場，而是能夠持續擴容的增量市場。港交所現有IPO儲備項目呈現四大趨勢。科技、礦業、「A+H」及推廣「中國跨國企業」。這一概念源於去年港交所新上市公司中，半數企業過半的收入來自海外市場，部分企業甚至為純海外營收。