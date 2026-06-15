港交所陳翊庭：加速完善指數產品體系 力拓債券業務

港交所集團行政總裁陳翊庭在接受中國證券報記者專訪時表示，全球資本市場格局持續重塑，國際投資者對中國資產的態度已發生根本性轉變，從過往糾結「能否投資」轉向「必須投資」，並聚焦如何佈局，預計這一趨勢將長期延續。她稱，未來港交所將加速完善指數產品體系，大力拓展債券、大宗商品業務，持續夯實香港作為國際金融中心的地位。
IPO四大趨勢 「中國跨國企業」推翻舊有概念
香港IPO市場持續火熱。2025年，港交所新股融資額達2,869億港元，居全球榜首；2026年前5個月，新股融資額已達1,600億港元。此類市場並非體量固定的存量市場，而是能夠持續擴容的增量市場。港交所現有IPO儲備項目呈現四大趨勢。科技、礦業、「A+H」及推廣「中國跨國企業」。這一概念源於去年港交所新上市公司中，半數企業過半的收入來自海外市場，部分企業甚至為純海外營收。
補齊短板 日益完善產品生態圈
陳翊庭稱，投資離不開配套金融工具，港交所正加大投入，補齊指數產品短板。指數也是衍生性商品發展的重要基礎，美股海量的ETF、選擇權產品，均依托成熟的指數體系建構。她透露，港交所未來將推出更多產業主題指數與覆蓋範圍更廣的寬基指數。同時，港交所將以指數為核心抓手，逐步推出期貨、選擇權等產品，建構完整的權益產品生態圈。
香港發揮「超級聯絡人」角色 持續放大核心優勢
放眼未來，陳翊庭表示港交所確立了三大發展方向：一是全力建構多元資產生態圈；二是提陞技術能力，透過優化支付方式、強化技術賦能等舉措，提升投資人交易體驗；三是拓展指數、數據等配套服務業務。而貫穿所有策略的核心定位，就是發揮香港資本市場「超級聯絡人」的角色。 陳翊庭指出「港交所是中國國際化程度最高的交易所，我們將持續放大這一核心優勢。」。