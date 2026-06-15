大家樂：現有股價未能充分反映公司價值 指暫無加價計劃

大家樂集團(341)公布截至3月底全年業績，期內收入按年跌4.5%至81.83億元，股東應佔溢利1.64億元按年大跌29.5%；派末期息每股30仙，按年增加20%，連同中期息10仙，全年共派40仙。集團首席執行官梁可婷表示，在經歷上半年挑戰後，集團在香港及大灣區業務已開始復甦。鑑於消費者對價格非常敏感，集團暫時不會盲目加價，未來會繼續採取審慎態度，維持價格優勢並透過優惠吸引顧客，做大生意額。

大家樂去年速食餐飲業務收入減少5.9%至48.22億元。大家樂快餐及一粥麵分別錄得同店銷售減少6%及9%。門店總數按年淨減少7間。梁可婷認為，雖然港人北上成為常態，惟國內及東南亞旅客有復甦趨勢，「一加一減」情況下，集團銷售情況有所改善。大家樂首席財務官梁耀進則補充，集團下半財年生意已扭轉跌勢，去年下半財年盈利較上半財年增長151%，較去年同期增加32%。