大家樂：現有股價未能充分反映公司價值 指暫無加價計劃

大家樂集團(341)公布截至3月底全年業績，期內收入按年跌4.5%至81.83億元，股東應佔溢利1.64億元按年大跌29.5%；派末期息每股30仙，按年增加20%，連同中期息10仙，全年共派40仙。集團首席執行官梁可婷表示，在經歷上半年挑戰後，集團在香港及大灣區業務已開始復甦。鑑於消費者對價格非常敏感，集團暫時不會盲目加價，未來會繼續採取審慎態度，維持價格優勢並透過優惠吸引顧客，做大生意額。
大家樂去年速食餐飲業務收入減少5.9%至48.22億元。大家樂快餐及一粥麵分別錄得同店銷售減少6%及9%。門店總數按年淨減少7間。梁可婷認為，雖然港人北上成為常態，惟國內及東南亞旅客有復甦趨勢，「一加一減」情況下，集團銷售情況有所改善。大家樂首席財務官梁耀進則補充，集團下半財年生意已扭轉跌勢，去年下半財年盈利較上半財年增長151%，較去年同期增加32%。
針對地緣政治影響，導致成本增加的問題，梁可婷表示集團與策略性採購商擁有長期合作關係，過去幾個月已提前在合約上作好準備，鎖定成本以對抗升幅。
首席財務官梁耀進表示，集團正持續優化及整合香港網絡，因應外賣比例持續高，未來會以開設小型店為主，除了資本投入較少、營運平衡點更低，同時亦更具靈活性。內地方面，集團計劃未來一年開設15至20間不同規模及形式的門店，實現可持續增長。他又補充，考慮到競爭程度較低，租務上更容易爭取有利條件，因此三、四線城市將成為集團未來發展重點之一。
針對集團實施以最高總金額5,000萬元於公開市場回購股份的計劃，梁耀進指出，大家樂現時的市銷率處於0.2倍水平，在香港二十多間上市餐飲當中，排行尾4、5名。考慮到集團營收達80億元以上，旗下持有的物業資產價值亦超過二十多億，認為現有股價未能充分反映公司業務及前景，因而作出回購。至於未來會否繼續回購則需視乎股價表現，當回升到合理水平時未必會再繼續。