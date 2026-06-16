新股市場暢旺 傳小紅書最快本月底申港上市

香港新股市場正強勁復甦，年初至今已超過60家新股上市，部分新股上市首日表現漲幅達45%。昨日就有兩隻新股開始招股，分別為生物技術公司麥科醫藥(2335)、智能機械人公司仙工智能(6106) 合共集資逾20億元；另據外電指，內地社交平台小紅書準備於本月底前，向港交所以保密形式提交首次公開募股申請。
外電引述消息指，小紅書目前審議仍在進行，包括上市時間、規模和估值在內的細節仍有待確定。此外，小紅書正與顧問合作處理潛在的上市事宜，該公司的集資規模有望成為香港近年來最大的IPO之一。外電報道又指，小紅書在2024年的最後一輪融資中，估值約為170億美元，相當於約1,326億港元，其後在去年9月的一宗二級市場交易中，估值飆升至310億美元，相當於約2,418億港元。在準備上市的推動下，小紅書積極拓展商業化佈局，除依賴傳統的廣告收入之外，亦大力發展直播電商與買手經濟。
麥科醫藥昨日(15日)起至本周四(18日)招股，該公司尚未產生收入，依據《上市規則》第18A章上市的生物科技公司，麥科醫藥計劃發行約5,805.4萬股H股，10%在港公開發售，招股價介乎18.2元至21元，其餘國際配售，集資最多12.2億元，以每手200股計，一手入場費為4,242.4元，預計下周三(24日)掛牌。而仙工智能同為昨日起招股，計劃發行1,049.7萬股H股，5%於香港作公開發售，發售價為每股101.6元，集資額10.7億元，以每手50股計，一手入場費5131.2元，預計下周三(24日)掛牌。
昨日掛牌的內地零食生產商溜溜梅(6658)，最高曾見130.1元，較上市價43.58元，高逾198%；收市報128元，較上市價高出193.7%，不計手續費，每手100股，賬面賺8,442元。溜溜梅於公開發售超額認購6,585.7倍，一手中籤率1.5%。