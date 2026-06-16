新股市場暢旺 傳小紅書最快本月底申港上市

香港新股市場正強勁復甦，年初至今已超過60家新股上市，部分新股上市首日表現漲幅達45%。昨日就有兩隻新股開始招股，分別為生物技術公司麥科醫藥(2335)、智能機械人公司仙工智能(6106) 合共集資逾20億元；另據外電指，內地社交平台小紅書準備於本月底前，向港交所以保密形式提交首次公開募股申請。

外電引述消息指，小紅書目前審議仍在進行，包括上市時間、規模和估值在內的細節仍有待確定。此外，小紅書正與顧問合作處理潛在的上市事宜，該公司的集資規模有望成為香港近年來最大的IPO之一。外電報道又指，小紅書在2024年的最後一輪融資中，估值約為170億美元，相當於約1,326億港元，其後在去年9月的一宗二級市場交易中，估值飆升至310億美元，相當於約2,418億港元。在準備上市的推動下，小紅書積極拓展商業化佈局，除依賴傳統的廣告收入之外，亦大力發展直播電商與買手經濟。