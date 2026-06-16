恒生指數半日跌309點　聯想逆市升近6%(更新)

美國與伊朗宣布達成停戰諒解備忘錄，將重新開放霍爾木茲海峽，國際油價大幅滑回落至80美元邊緣，美股三大指數造好。恒指連升兩日後，今早（16日）低開16點，報24,826點。恒指低開低走，大市走勢向下，跌幅迅速擴大逾300點，曾跌361點，低見24,480點，跌穿24,500點水平，半日跌309點，報24,533點，成交1,337.29億元。國指跌110點，報8,265點；科指跌76點，報4,688點。

科技股拖低大市，騰訊（700）跌2.57%，報447.8元；美團（3690）跌3.83%，報75.25元；京東（9618）跌0.53%，報111.9元；阿里巴巴（9988）跌1.74%，報107.4元；百度（9888）跌3.05%，報111.2元；小米（1810）跌1.3%，報25.92元；快手（1024）跌4.28%，報44.26元；網易（9999）跌2.45%，報195.5元。