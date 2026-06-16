恒生指數跌348點　聯想逆市升逾4%(更新)

美國與伊朗宣布達成停戰諒解備忘錄，將重新開放霍爾木茲海峽，國際油價大幅滑回落至80美元邊緣，美股三大指數造好。恒指連升兩日後，今早（16日）低開16點，報24,826點。恒指低開低走，大市走勢向下，跌幅迅速擴大逾300點，跌穿24,500點水平，半日跌309點，報24,533點。恒指午後初段繼續向下走，跌穿早市低位，最多跌463點，低見24,416點，最終跌348點，收報24,493點，成交2,498.85億元。國指跌135點，報8,240點；科指跌106點，報4,658點。

科技股拖低大市，騰訊（700）跌2.65%，報447.4元；美團（3690）跌3.77%，報75.3元；京東（9618）跌0.8%，報111.6元；阿里巴巴（9988）跌2.1%，報107元；百度（9888）跌3.49%，報110.7元；小米（1810）跌2.29%，報25.66元；快手（1024）跌3.89%，報44.44元；網易（9999）跌2.4%，報195.6元。