FM財自 | 交易日記：巴巴再挫逢低Short Put

恒指千點拉鋸：期權買方切忌一廂情願 恒生指數(HSI)上周經歷連跌7天後絕地抽升兩天，但在本周一(6/15)觸及 25000點關口時再度遇阻。這印證了我們之前的預期：大盤最恐慌的單邊下跌已告一段落，恒指期權的引申波動率(IV)將會繼續回落，恒生波幅指數(VHSI)亦重回20%以下徘徊。 若指數未來幾天持續徘徊在這千點之內，IV勢必進一步萎縮，期權的外在價值(時間值)將會被無情抽乾，特別是價外期權(OTM)。此時操作上必須克制，避免一廂情願地去追Long Call或Long Put。目前的市況更有利於部署遠期價外Short Put加上Short Call，賺取時間值與IV下跌的雙重利潤。不過，震盪市中「一注已足夠」，切勿盲目加大注碼。

阿里巴巴(9988)：弱勢未除，靜待破底IV升後的遠期Short Put 近日表現最弱勢、同時嚴重拖累恒指的，莫過於年初在160元之上時，被一眾網紅們大力推薦的阿里巴巴。 巴巴上周跌破今年低位106.1元後，周初雖出現技術性小V彈，但反彈力度嚴重不足，周一彈至113元已顯露疲態，今天股價再度跌回108元之下。截至中午完稿前，日低已見106.6元，距離前底僅一步之遙。短線來看，下方技術支撐要退守至102元 附近。 如果巴巴本星期不幸再度跌破106.1元的今年新低，市場恐慌情緒重燃，Put(看跌期權)的IV必會再被炒高升一段，Put的IV必會再度飆升至42% 至45% 附近，適合逢低以遠期(例如9月到期)的Short Put 進行防守性部署，行權價(Strike)可選擇更具安全邊際的90元或95元。這是一場高勝率但考驗耐性的博弈，必須嚴格執行資金控管，採取分段分注的方式，切勿滿倉。

要在時間磨損中尋求生存 騰訊控股(0700)：IV穩定，高位套牢者的消極「Covered Call」自救法 相較於阿里的驚心動魄，騰訊的引申波幅(IV)一直維持在相對理性且偏低的水平，這反映出機構資金在騰訊衍生工具上的佈局策略更為溫和，多空分歧沒有阿里般極端。 如果你是在高位買入騰訊、目前不幸被「深度套住」卻又堅決不肯認賠止損的投資人，現階段可以考慮因應手上的正股數量，賣出遠期價外(例如9月到期，行權價500至550元)的Short Call。 只要未來三個月內，騰訊既沒有發生毀滅性的瘋狂暴跌，也沒有出現超預期的非理性爆升，這筆Short Call的期權金將用以補貼些正股浮虧。

這是一種在時間磨損中尋求生存、極其消極但管用的「現貨+期權」對沖策略。 Option Jack 本人並非香港證券及期貨事務監察委員會持牌人士，亦並非以持牌投資顧問身份發表本文。本人及本人之有聯繫者並無持有文中所述個股。 本文內容僅供參考，並不構成亦不應被視為任何投資產品之要約、招攬、邀請、建議、推薦或買賣任何投資產品之依據，亦不應被詮釋為專業投資意見。投資者在作出任何投資決定前，應按自身財務狀況、投資目標及風險承受能力，審慎考慮相關投資產品之風險因素；如有需要，應尋求獨立及適當的專業意見。本文內容未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。