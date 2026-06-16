環聯：今年首季信用卡及私人貸款市場大致保持穩定

環聯表示，本港2⽉及3⽉份的通脹率均維持於1.7%⽔平，加上⾸季本地⽣產總值（GDP）按年增⻑達 5.9%，創近5年來最強勁增幅。在此背景下，整體信貸市場的逾期還款趨勢⼤致保持穩定或有所改善，表⽰消費者還款表現良好；同時，⾦融機構審慎的審批策略及產品管理亦有助維持整體信貸市場質素。 信用卡市場表現穩健 發新卡量見改善 Z世代佔近3成 環聯指香港信⽤卡市場於第⼀季表現穩健。儘管整體信⽤卡帳⼾數量有所下跌，但應繳款項結⽋及每位消費者的平均結⽋均分別按年上升4.9% 及3.6%，可⾒消費活動持續。

信⽤卡帳⼾數量微跌2.1%，主要因為金融機構註銷不動帳⼾，導致每位消費者的平均信貸額按年減少3.4%。信⽤卡新卡發卡量亦有⾒改善，雖然去年第4季的新增貸款宗數按年微跌1.1%，但跌幅已較前幾季度收窄。同時，Z世代於新卡總發卡量的佔比也從去年同期的26.3%，顯著上升⾄29.4%，反映隨着勞動市場環境改善，年輕消費者於信⽤卡市場上的參與度持續上升。 環聯亞太區研究與諮詢⾼級總監孫威瀚表示，信用卡市場展現出穩健的格局，平衡了消費所需及風險管理的整體表現，相關增長主要由本地需求上升所帶動。

信用卡貸款供應及需求 雙雙表現疲軟 環聯表示，信用卡貸款延續了去年的趨勢，活動持續放緩，因為部分金融機構減少市場推廣活動，去年第4季的新增信用卡貸款宗數較去年同期下跌28.3%，導致今年第1季的貸款帳戶總數及應繳款項結欠按年分別減少12.3%及5.6%。 同時，持有活躍信用卡貸款結欠的消費者亦按年錄得12.6%的跌幅，進一步反映信用卡貸款市場的供應及需求雙雙表現疲軟。 環聯補充，持續使用此類產品的消費者更為積極地採用其現有信貸額，新增帳戶的平均結欠增加11.7%，而每位消費者的平均結欠亦上升8.0%，顯示雖然使用信用卡貸款的消費者數量減少，但活躍於信用卡貸款市場的用戶其貸款金額及應繳款項結欠均越來越高。

新增私人貸款宗數放緩 貸款額推動市場增長 報告提及，今年第一季新增私人貸款的信貸額按年顯著增長12.1%，帶動整體應繳款項結欠按年上升3.6%，同期私人貸款帳戶總量亦增1.3%。與此同時，每位消費者的平均結欠上升2.7%，而持有現有私人貸款帳戶的消費者亦輕微增加1.6%。這些數據均顯示，隨着還款表現持續向好，金融機構正積極讓更多消費者進入私人貸款市場。 帳戶及消費者層面的逾期還款率分別下跌2個基點至0.84%及5個基點至0.95%；應繳款項結欠的逾期還款率亦有所改善，減少2個基點至0.55%。環聯表示，整體而言私人貸款市場需求穩定，且貸款供應充足，表現持續向好。