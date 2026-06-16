6月首兩周「優先訂單」按年升逾1.3倍 Lalamove推「世界盃」獎賞送逾千元優惠券

歐聯決賽及英超聯賽圓滿落幕，送貨平台Lalamove數據顯示，臨近賽事開鑼的6月首兩週「優先訂單」整體數量按年大幅飆升逾1.3倍，反映中小企在賽事期間著重即時性與效率的服務。隨着賽事正式開展，Lalamove預計本月「優先訂單」數量將再錄得顯著增長。

平台數據指出，本年6月首兩週噸車「優先訂單」數量按年上升逾50%，Van仔「優先訂單」更按年大增近190%，顯示餐飲及酒吧商戶、活動籌辦機構在高峰時段，需要更快的訂單配對速度，亦更依賴較大車型迅速進行大批量補貨，如酒水、食品、音響設備，以及處理物資運送及多點派送等工作。集團預計整個6月Van仔及噸車單量將錄得按年20%的增長。