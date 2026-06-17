恒生指數半日跌89點　快手逆市升近6%(更新)

美國與伊朗宣布達成停戰諒解備忘錄，中東局勢開始明朗，美國三大指數個別發展，其中道指創歷史新高，納指則走勢反覆。恒指昨日跌近350點後，今早（17日）輕微高開1點，報24,495點。恒指輕微高開後，走勢反覆，曾升最多66點，高見24,560點後，大市走勢轉跌，曾跌最多226點，低見24,267點，半日跌89點，報24,403點，成交1,455.14億元。國指跌60點，報8,179點；科指升8點，報4,666點。

科技股個別發展，騰訊（700）升1.03%，報452元；美團（3690）跌0.33%，報75.05元；京東（9618）跌0.09，報111.5元；阿里巴巴（9988）升0.28%，報107.3元；百度（9888）升1.54%，報112.4元；小米（1810）跌0.7%，報25.48元；快手（1024）升5.81%，報47.02元；網易（9999）跌0.1%，報195.4元。