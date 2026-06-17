恒生指數高開1點　建滔積層板低開半成

美國與伊朗宣布已達成停戰諒解備忘錄，中東局勢開始明朗，美國三大指數個別發展，其中道指創歷史新高，納指則走勢反覆。恒指昨日跌近350點後，今早（17日）輕微高開1點，報24,495點。國指低開5點，報8,234點；科指低開21點，報4,636點。
科技股個別發展，騰訊（700）低開0.4%，報445.6元；美團（3690）低開0.4%，報75元；京東（9618）平開，報111.6元；阿里巴巴（9988）高開1.21%，報108.3元；百度（9888）低開0.09 %，報110.6元；小米（1810）低開0.08%，報25.64元；快手（1024）高開0.5%，報44.66元；網易（9999）低開0.72%，報194.2元。
國際油價從高位回落，中海油（883）低開1.44%，報23.24元，中石油（857）低開0.92%，報9.7元；中石化（386）低開0.23%，報4.27元
建滔積層板（1888）遭建滔集團（148）折讓逾一成減持，建滔積層板低開5.12%，報81.5元。
聯想（992）低開1.89%，報24.98元。
滙控（005）高開0.96%，報147.4元。友邦（1299）低開1%，報74.45元。
泡泡瑪特（9992）高開0.17%，報175.1元。