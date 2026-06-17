結業潮｜東南亞潮流零售店「OH!SOME」 攻港僅10個月疑光速結業

風靡東南亞的潮流零售店「OH!SOME」將軍澳新都城中心二期店，店內近乎清空及被圍封，懷疑已結業。(西貢將軍澳討論區FB)

風靡東南亞的潮流零售店「OH!SOME」去年8月進駐香港落戶將軍澳新都城中心二期，主打美妝、零食、生活日用品、時尚飾物及文具，更發售迪士尼、Butterbear、線條小狗等人氣IP聯乘精品，與名創優品MINISO相似，惟有網民周一（15日）指該店內近乎清空及被圍封，懷疑已結業。帖文引來大批網民熱議，OH!SOME的官方Facebook及Instagram至今尚未發出任何結業相關通告，有人於留言查問該店動向，惟未獲回應。

OH!SOME由Blue Origin Group營運，總部來自東南亞，短短兩年在馬來西亞、越南、印尼等地開設超過140間門市。去年8月20日進軍香港時，更號稱為「Z世代與打卡族新熱點」，店內設有線條小狗、史迪仔、Butterbear等IP周邊專區及美妝專區等，全部精挑自社交平台熱賣款式。

有網民指「上個禮拜已經全店2折定咩，間鋪好吉」、「前一晚間鋪既野差唔多吉哂」，亦有人分析極速敗走原因「嗰啲購物設定好有問題，買$5000先95折⋯嗰啲產品點買$5000呀！」、「東南亞資金太睇小電商威力。同一樣嘢去拼多多買，一件都包郵。」、「賣埋晒啲濕濕碎碎嘅嘢，營業額都唔夠交租啦，唔好講賺錢，當呢度係旅遊區咩。」、「佢格局似某啲舖頭，但又好似無需太大，租都虧，無咁多人入去」。