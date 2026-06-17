結業潮｜紅磡茶餐廳「華園美食」6月尾結業 鮮茄雞脾燴意粉恐成絕響

2026年暑假將近，本地餐飲業結業潮仍不止，位於紅磡黃埔新村、開業15年的茶餐廳「華園美食」近日突然宣布因租約期滿，將於6月底結業。有街坊引述東主透露指近年「無乜生意」，惟雖然有食客指午市人流暢旺，更直言「紅磡黃埔最好食嘅茶餐廳就係佢」，對此感驚訝，擔心其鮮茄雞脾燴意粉等菜式成絕響。

街坊驚訝：呢區最好食茶記

facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」周二(16日)有網民張貼流一張「華園美食」結業公告。店方稱因租約期滿，將於本月底結業，結束逾15年的經營，並衷心感謝各位客人多年來的支持，盼有緣再會，發帖者引東主稱「無乜生意」。

帖文令一眾街坊及多年食客驚訝，直言「連華園都執笠」、「唔係真嘛！？」、「真係接受唔到」、「成個區都連鎖餐廳，華園算係好食，人性化！」、「華園美食好食呀！ 侍應又醒目！」、「又少咗個飯堂」、「北上消費後遺症」。有街坊指出，該店在午市時段通常「晏晝好多人」，認為「紅磡黃埔最好食嘅茶餐廳就係佢」，亦有人認同「黃埔最好食嘅茶記，咁好生意都要執」、「成日想幫襯但無位」。惟亦有網民指出，「夜晚係少人嘅」、「依家成個紅磡同黃埔一到晚上8點，少左好多人，係壽司郎最多人」。不少食客擔心鮮茄雞脾燴意粉等菜式成絕響，「我個燴意冇啦」、「冇雞髀意粉食」、「以後冇得食鯪魚球米線」、「佢個雜扒飯份量又夠味道又好」。