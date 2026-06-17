德勤預計全年IPO集資3000億元 有望繼續穩居全球三甲

受惠於SpaceX的上市，納斯達克位居榜首，60隻新股，融資8724億港元，而緊隨納斯達克之後有香港交易所，有78隻新股，融資2033億，繼首季迎來三宗超大型H股上市後，在2026第二季錄得另一間知名中國印刷電路板(PCB)製造商的新股，融資額超過200億港元。紐約證券交易所有四隻位列於2026年上半年全球十大新股之內，位居第三。

2026年上半年將有78隻新股，融資2033億港元，新股數量按年升86％，憑藉香港2026年上半年所取得的位置，預料香港具備足夠的條件在2026年底時保持全球新股融資排行榜的前三名。

預期160隻新股上市 融資可達3000億港元

通過在年內有8間分別來自硬科技、半導體、消費品、醫療保健、化工和電訊業的公司上市，每隻新股融資最少100億港元，預計到2026年底，香港在全球新股融資排名中至少能夠取得第三的位置。加上截至2026年5月底，市場有超過600宗活躍上市申請個案，當中逾100間為A股發行人、近四份之一為科技公司，以及約五份之一為高端製造商，預計2026年全年香港將有約160只新股上市融資3000億港元。

德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，展望未來，香港可進一步完善航天科技及相關產業鏈企業的上市融資機制，為商業航天、衛星應用、低軌衛星通訊及其他前沿科技企業提供更適切的資本市場支持。這不僅有助配合國家科技創新及產業升級方向，亦有助香港培育新的增長動能，提升市場深度及國際競爭力。