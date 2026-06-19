跑Online聯乘KERORO再掀熱潮　港代理戲谷拆解跑家回歸方程式

「估唔到跑都有今日」，跑Online在其官方Instagram平台都不禁以此自嘲。更意想不到的是跑Online在推出廿載後，與經典動漫《Keroro軍曹》聯乘下再掀起一波熱潮。跑Online代理戲谷香港負責人坦言一半功勞歸功於運氣，上線人數之多甚至「搞彎」伺服器。 記者：陳芷晴 跑Online推出時一度風靡中小學界，最高峰月均有36萬名上線玩家。戲谷香港負責人CK形容：「十個有九個都話細個玩過」，跑Online自然成為當年小朋友的童年回憶。CK直言：「當年冇諗咁多，估唔到『跑』都可以咁長壽。當日冇諗過隻遊戲陪住佢哋大」。時至今日竟成為現實，當年的小學生長大了，回歸跑Online找回屬於自己的回憶。

CK分析是來自技術、歷史背景，加上一半運氣。跑Online上月起聯乘KERORO，讓玩家免費試用KERORO角色。恰巧在社交平台Threads被熱烈討論，靠演算法觸及了更多目標受眾。戲谷香港行銷助理Aiden補充，公司由去年開始「進駐」Threads，主動在討論跑Online的帖文下留言，成功加強互動率。 「黃色小丑」真身曝光 不只在社交平台與玩家互動，遊戲中的「小丑」還會下場與「跑者」競賽，「黃色小丑」最近則被網民關心上線是否變相加班。原來「黃色小丑」的真身是戲谷香港產品專員Sunny，他對於能夠與當年玩家一同比拼樂在其中，亦會透過親身試驗及即時聆聽玩家意見，改善遊戲體驗。他希望向玩家道歉，「真心冇諗過好似畀人造市一樣，人數一日翻一倍」，令到伺服器不勝負荷。經搶修後，現時的伺服器已可應對「人口增長」。

早年，跑Online亦曾經歷較寂靜的時期，日均跌至約8,000名登入玩家。在今次熱潮下，大升至日均約4萬名玩家。CK不諱言今次的熱潮還帶動公司的收入激增。6月只是過了一半，但收入已經按月升了3至4倍。CK進一步分析：「玩家當年好細，未有經濟能力。曾經好想買，但當年冇錢。而家大個晒，要買就買，要畀錢就畀錢。」