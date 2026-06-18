靠SpaceX奪榜首 納斯達克新股 上半年融資逾八千億 港望全年三甲

美國富商馬斯克旗下太空公司SpaceX股價連漲三日，市值升至約2.66萬億美元，超越亞馬遜成全球市值第5大公司。受惠SpaceX上市，納斯達克位居今年上半年新股集資額榜首，緊隨其後為港交所，共78隻新股，融資2,033億元。德勤料香港全年有160隻新股，集資3,000億元，全年有望打入全球集資排名三甲。 德勤發表報告指出，受惠於SpaceX的上市，納斯達克交易所位居今年上半年新股集資額榜首，共有60隻新股上市，融資8,724億元；第三位則為紐交所，有31宗新股，融資1,242億元。德勤續指，港交所繼首季迎來3宗超大型H股上市後，今年第二季錄得另一間知名中國印刷電路板(PCB)製造商的新股，融資額超過200億元。

上半年新股市場表現方面，德勤表示期內港交所錄得78隻新股上市，按年升86%，融資2,033億元，按年則升90%，憑藉上半年所取得的位置，德勤預料香港具備足夠的條件在今年底時保持全球新股融資排行榜的前三名。 德勤又指，通過在年內有8間分別來自硬科技、半導體、消費品、醫療保健、化工和電訊業的公司上市，每隻新股融資最少100億元，預計到今年年底，香港在全球新股融資排名中至少能夠取得第三的位置。