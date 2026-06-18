恒生指數半日跌412點　失守二萬四　泡泡瑪特跌近4%(更新)

美國聯儲局如市場預期，維持利率不變，惟多位官員暗示今年內或加息，美國三大指數受挫。恒指昨日跌約180點後，在端午假期前裂口低開，今早（18日）低開166點，報24,145點。恒指低開後，大市走勢向下，跌幅迅速擴至逾400點，跌穿兩萬四關口，最多跌488點，低見23,900點，半日跌412點，報23,900點，成交1,644.74億元。國指跌161點，報7,982點；科指跌63點，報4,605點。

科技股普遍向下，騰訊（700）跌1.48%，報438.8元；美團（3690）跌2.15%，報72.8元；京東（9618）跌2.25%，報108.6元；阿里巴巴（9988）跌3.18%，報103.5元；百度（9888）跌0.71%，報111.4元；小米（1810）跌3.07%，報24.64元；快手（1024）升0.29%，報47.84元；網易（9999）跌1.79%，報192元。