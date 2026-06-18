恒生指數跌387點　失守二萬四　泡泡瑪特跌4%(更新)

美國聯儲局如市場預期，維持利率不變，惟多位官員暗示今年內或加息，美國三大指數受挫。恒指昨日跌約180點後，在端午假期前裂口低開，今早（18日）低開166點，報24,145點。恒指低開後，大市走勢向下，跌幅迅速擴至逾400點，跌穿兩萬四關口，半日跌412點，報23,900點。大市午後初段跌勢繼續擴大，跌幅擴大至逾500點，跌穿早市低位，最多跌562點，低見23,749點，尾市跌幅稍微收窄，最終跌387點，收報23,924點，成交3,587.15億元。國指跌167點，報7,976點；科指跌64點，報4,604點。