恒生指數跌387點　失守二萬四　泡泡瑪特跌4%(更新)

美國聯儲局如市場預期，維持利率不變，惟多位官員暗示今年內或加息，美國三大指數受挫。恒指昨日跌約180點後，在端午假期前裂口低開，今早（18日）低開166點，報24,145點。恒指低開後，大市走勢向下，跌幅迅速擴至逾400點，跌穿兩萬四關口，半日跌412點，報23,900點。大市午後初段跌勢繼續擴大，跌幅擴大至逾500點，跌穿早市低位，最多跌562點，低見23,749點，尾市跌幅稍微收窄，最終跌387點，收報23,924點，成交3,587.15億元。國指跌167點，報7,976點；科指跌64點，報4,604點。
科技股普遍向下，騰訊（700）跌1.17%，報440.2元；美團（3690）跌3.5%，報71.8元；京東（9618）跌1.98%，報108.9元；阿里巴巴（9988）跌1.87%，報104.9元；百度（9888）跌0.45%，報111.7元；小米（1810）跌3.3%，報24.58元；快手（1024）跌0.96%，報47.24元；網易（9999）跌2.56%，報190.5元。
國際油價從高位回落，中海油（883）跌2.01%，報22.38元，中石油（857）跌2.79%，報9.18元；中石化（386）跌2.59%，報4.14元。
聯想（992）跌4.42%，報23.78元。
滙控（005）升0.68%，報149元。友邦（1299）跌1.8%，報73.7元。
泡泡瑪特（9992）跌4.09%，報164.3元。