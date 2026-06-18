調查：32%僱主計劃縮減人手　各行業招聘意向出現明顯分化

萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊表示，香港首季實質本地生產總值按年增長5.9%，較上一季4%的增速有所提升，失業率維持3.7%。經濟增長本可為勞工市場提供支撐，但地緣政治風險升溫，促使各行僱主在招聘決策上更趨審慎。同時，經濟增長紅利並未均勻分布，僅集中釋放至金融保險、建築及房地產兩大行業，各行業招聘意向出現明顯分化。

受訪的524名僱主中，23%預算未來3個月將增加人手，表示縮減人手則有32%；而44%表示未有計劃在來季調整現時員工數目。經季節性調整的數據顯示，來季就業展望指數為負9%，按季下降20個百分點。

各行業招聘意現明顯分化

報告指，金融與保險業錄得就業展望指數33%；建築與房地產錄得就業展望指數14%；資訊產業錄得就業展望指數5%；製造業錄得就業展望指數負2%；服務業錄得就業展望指數負16%；貿易及物流業錄得就業展望指數負24%；專業科學技術業錄得就業展望指數負29%；醫療及社會服務業錄得就業展望指數負47%。

銀行業招聘增長由財富管理及IPO市場帶動

徐玉珊表示，銀行業招聘增長主要由財富管理、IPO市場帶動，兩大板塊已成行業核心營收來源。香港穩居全球第一跨境財富管理中心，伴隨家族辦公室密集落地、新資本投資者入境計劃持續釋放需求，私人銀行顧問、跨境財富規劃師人手緊缺，僱主優先錄取同時掌握跨境稅務、監管法規、離岸資產配置經驗的從業人員。