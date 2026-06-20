Starbucks星巴克香港辦公室傳裁減2成員工　涉約60個職位

彭博引述知情人士報道，咖啡連鎖店星巴克（Starbucks）在倫敦和香港辦公室進行裁員，涉及部門負責部分國際業務。其中在香港裁減約20%的員工，即大約60個職位，該辦公室主要負責監管中國和日本以外的亞太地區業務。倫敦辦公室也裁撤約120個職位，該辦公室是星巴克在歐洲、中東和非洲的總部。星巴克現時正賦予第三方特許經營商更大的自主權，以經營其北美以外的門市。

倫敦辦公室裁約120個職位

星巴克一直在重組其企業團隊，以削減成本並精簡管理層級及專注於協調工作的職位。隨着該公司推出新產品、改造行銷策略以及推行門店翻新計劃，公司銷售額近期從長期低迷中回升。截至3月29日的財政季度，星巴克國際業務的可比銷售額增長了約3%，連續三個季度實現增長；星巴克的股價今年來也上升約20%。