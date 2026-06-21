財爺網誌｜陳茂波: 內地科企視香港為通往世界的門戶 發揮「超級聯繫人」作用

財政司司長陳茂波於今日發表網誌，提到內地科技企業走向國際市場，已從單純的產品外銷，通過引入國際資本和人才、建立品牌和銷售網絡，讓國際業務成為新的發展引擎。讓人印象深刻的是，相繼有科企管理人進一步表示，他們錨定的是發展成為跨國企業，就是要在市場、資本結構、治理體系、人才，以至研發與產供鏈都與全球連接。陳茂波表示，他們不少選擇以香港為其國際化發展的策略適應地，是對香港國際投資者網絡及國際化平台的信任，也是對香港作為「中國科技創新與全球資本」連接點的認可。

文中亦提及上周到了上海和南京，除了出席陸家嘴論壇，也與前沿科企代表座談交流，並走訪了多家企業，涵蓋人工智能、半導體、生物科技和低空經濟等。這些硬科技企業的技術基礎堅實、不少相當前沿、商業模式已在內地市場獲階段性的驗證，產品正進入國際市場。他們刻下面對的課題是：如何對接全球資本、在國際層面物色更多合作夥伴、潛在客戶、布局產能和管理財資。他們希望抓緊人工智能迅速發展的關鍵時期，鞏固在內地市場發展的同時，加強國際化發展，為業務拓展設定在全球市場的最佳矩陣。

內地科企視香港為「隨意門」 通往世界門戶 陳茂波指出，這些內地科企對香港的期待，已經超越了一個單純的融資平台。香港的普通法制度、資金自由流動、與國際接軌的財務匯報和公司管治準則，覆蓋全球的投資者網絡，以及國際化的專業服務與中英文通用的方便，恰恰為這快速適應提供了支撐和配套。 對內地科企而言，香港是通往世界的門戶；對國際資本而言，香港則是理解中國創科的最佳窗口。當越來越多硬科技企業選擇在香港進行首次公開招股或第二上市，國際投資者得以更直接地參與中國創科產業的快速成長，而企業亦能在香港的監管框架與市場紀律中，錘煉出更強的國際競爭力。這種互動，正是香港作為「超級聯繫人」及「超級增值人」的作用。