陳茂波對下半年經濟審慎樂觀　但指最大的確定性就是不確定性

本港首季經濟按年增長5.9%，財政司司長陳茂波表示對今年本港經濟審慎樂觀，有信心本年度經營帳目可錄盈餘。

陳茂波說第2季出口數字不俗，零售、餐飲均穩中向好，資產市場平穩，加上盛事經濟，相信能夠保持消費力，他對下半年經濟情況審慎樂觀。另外，陳茂波指相信樓市穩中向好，政府一直密切留意市況，政府有足夠土地供應，若有需要可以加快推出。

陳茂波總結過去幾年的挑戰，認為最大的確定性就是不確定性，政府會制定風險應對預案，同時集中精神發展經濟，對市民大眾的影響提供必要支援。在經濟轉型下，就業人士收入增加約2%，但個別行業復甦速度不一，陳茂波承認存在「體感落差」。政府會為恢復較慢的行業提供支援，讓市民適應及善用人工智能，創造就業機會。