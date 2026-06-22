宏利: 維持自主生活成新取態 91%人認同自給自足

宏利於今日發佈《宏利亞洲康健調查2026》調查結果，於2026年2月至3月期間訪問了超過9,000名年齡介乎18歲或以上的人士，涵蓋九個亞洲市場：中國內地、香港、台灣、日本、新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓及越南。 根據調查結果顯示，報告得出三大重點。首先，九成受訪者希望盡可能長時間維持自主生活。這種觀念轉變，在港人的心態及財務安排上均有所體現。九成受訪者表示希望盡可能長時間維持自主生活，並預期將71%資產用於自身未來需要，僅將29%資產留給下一代。

這一取向與港人普遍不希望成為家人負擔的想法息息相關。高達91%受訪者認同自給自足，有助於避免為家人帶來負擔，而64%更將「免於成為他人負擔」列為長壽的重要意義，在60歲以上群組中這一比例更升至74%。 然而，他們同時預期未來將面對約14年的照顧依賴期，並約有17年處於財務依賴狀態，後者更為亞洲受訪市場中最長。

「定期檢查」未做到坐言起行 其次，在預防保健及財務自主方面，普遍出現「知易行難」的落差。儘管83%受訪者認同健康檢查的重要性，但只有42%每年進行體檢，近五分之一（19%）從未接受全面健康檢查，反映健康意識與實際行動之間仍存在距離。 此外，預防保健尚未成為日常習慣，而往往是在出現健康隱憂後才被重視。38%受訪者表示，只有在懷疑出現嚴重疾病徵狀時才會主動進行早期篩查。未有定期接受體檢的主要原因包括費用顧慮（約50%），其次是認為暫時沒有檢查需要（31%）。結果反映，如何讓預防保健更普及、可負擔並更易融入日常生活，仍有顯著提升空間，方能將健康意識真正轉化為長遠習慣。

認知與行動之間的落差，不僅體現在健康行為上，亦延伸至晚年的財務準備。91%受訪者表示不希望為家人帶來負擔，而這一取向亦反映於實際規劃中：僅有17%表示會在退休及照顧方面依靠子女提供經濟支援。然而，即使九成受訪者重視財務自給自足，實際上僅52%透過投資應對退休及照顧需要，而擁有退休保障安排的比例僅為34%，顯示不少人仍未充分發揮投資回報的潛力，以支持其長遠規劃。

四成人肩負照顧者角色 68% 人表示日常生活受影響 每十名港人中有四人正肩負照顧者角色；在提供健康照顧的受訪者中，68% 表示日常生活及財務規劃受到影響，58%認為照顧責任削弱其維持長遠自主生活的能力。在香港的照顧者中，41%提供健康相關支援，38%提供財務支援，反映不少人需同時兼顧家庭責任與個人未來規劃。這種「身兼兩職」的情況帶來明顯影響。照顧者的優先需要亦反映出更全面支援的重要性，包括健康檢查及預防篩查（84%）、財務規劃（83%），以及情緒支援（81%）。

在這種雙重壓力下，財務準備不足的問題逐漸顯現。港人預期每年平均需要約94,000港元以應付突發醫療開支，但僅有57%認為自己已作出足夠準備。調查亦顯示，雖然65%受訪者認為與家人坦誠討論有助於退休規劃，但實際上只有57%曾展開相關對話；在仍未進行這方面對話的人士中，最大障礙為「不知從何開始」（30%）。研究同時指出，就老齡化及退休議題開展坦誠交流，有助於提升整體福祉：在54歲以上受訪者中，曾與家人討論相關議題的人士，有83%表示生活質素較佳；曾諮詢理財顧問的受訪者中，更有90%持相同看法。這些結果顯示，大眾仍有需要將相關意識進一步轉化為具體規劃行動 —— 由及早展開家庭對話，到建立更具韌性的退休策略，以更有效地應對未來的健康變化、照顧需求及更長的人生階段。