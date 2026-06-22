禮邦醫藥招股籌逾12億 一手入場費約2283元 集團：核心產品最快明年獲批上市

集團擬將所得款項約約71%將用於候選產品的持續及計劃臨床開發及監管事務；淨額約7%將用於推進候選產品的臨床前開發；淨額約12%將用於升級生產能力以及於集團的候選藥物獲准銷售後將其商業化；淨額約10%將用作集團的營運資金及其他一般公司用途。

生物製藥公司禮邦醫藥(9637)於6月18日起至6月24日招股，計劃全球發售5675.54萬股H股，其中香港發售佔10%，其餘為國際發售，每股發售價22.6元，集資最多約12.83億元。禮邦醫藥每手100股，入場費2282.79元。該股預計6月29日上市。聯席保薦人包括Jefferies、美銀證券及華泰證券(HTSC)。

財務方面，受臨床前研究與臨床試驗研發及與候選產品相關的其他開支影響，禮邦醫藥目前尚未實現盈利，且錄得經營虧損。於2024年及2025年，集團總虧損分別為3.35億人民幣及7.51億元人民幣。

核心產品AP301有望明年上市

禮邦醫藥聯合創辦人、首席執行官及董事局主席夏國堯於記者會表示，集團未來五年將持續聚焦腎臟病領域，全力推進旗下產品上市，暫不盲目多元化。其中核心產品AP301即將向中國藥監局遞交上市申請，有望於明年獲批上市。集團又指，AP301美國三期臨床試驗預計明年獲得數據，目標2029年在美國上市。

集團聯合創辦人兼首席醫學官田勁表示，傳統用於治療慢性腎衰竭的降磷藥物存在導致血管鈣化、副作用大等一系列問題，而AP301臨床數據顯示其療效更佳、依從性高，同時明顯增加患者生存率，並具備無需咀嚼、無異味等優點。